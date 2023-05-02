В День Победы в Мурманске прогремит праздничный салют

Пушечные залпы запустят в 22.00 с площадки, расположенной на Абрам-Мысе.
Фото: Кирилл ПЕНКИН
В честь Дня Победы в Мурманске 9 Мая прогремит праздничный салют.
- Пушечные залпы запустят в 22.00 с площадки, расположенной на Абрам-Мысе, - сообщила на оперативном совещании министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.
Также на площади Пять Углов пройдет парад Победы, который в том числе будут транслировать онлайн. Акция «Бессмертный полк» перенесена в онлайн формат. Также не состоится авиапарад.
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