В День Победы в Мурманске прогремит праздничный салют

Пушечные залпы запустят в 22.00 с площадки, расположенной на Абрам-Мысе. Фото: Кирилл ПЕНКИН

В честь Дня Победы в Мурманске 9 Мая прогремит праздничный салют.

- Пушечные залпы запустят в 22.00 с площадки, расположенной на Абрам-Мысе, - сообщила на оперативном совещании министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Также на площади Пять Углов пройдет парад Победы, который в том числе будут транслировать онлайн. Акция «Бессмертный полк» перенесена в онлайн формат. Также не состоится авиапарад.

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