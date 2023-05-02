Пал травы опасен!

Выжигание сухой растительности, проводимое на полях с целью их очистки, часто становится причиной пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает: заброшенные, неиспользуемые по назначению, заросшие сорной и древесно-кустарниковой растительностью сельскохозяйственные земли являются потенциальным источником возгорания и создают пожароопасную обстановку.

В преддверии пожароопасного сезона такие земельные участки вызывают особое беспокойство.

Выжигание сухой растительности, проводимое на полях с целью их очистки, часто становится причиной пожаров. При отсутствии должного наблюдения и неблагоприятных погодных условиях огонь легко переходит на лесные массивы и населенные пункты, расположенные вблизи полей. Наносится огромный ущерб окружающей среде. В огне сгорают тысячи гектаров леса и лугов. Многие растения, погибая в огне, долгие годы не могут восстановить свою прежнюю популяцию. Страдает и почва, которая под воздействием высоких температур теряет органические вещества.

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации, все землепользователи обязаны осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе соблюдать меры пожарной безопасности.

Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, на землях сельскохозяйственного назначения запрещается выжигание сухой травянистой растительности, пожнивных остатков.

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора призывает землепользователей соблюдать требования законодательства и не допускать зарастания земель сельхозназначения, которое может привести к серьезным пожарам.

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