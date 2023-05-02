Жителей Мурманской области предупреждают о майских снегопадах

В отдельных районах области прогнозируется сильный снег, отложения мокрого снега.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Весна в Мурманскую область не спешит, несмотря на то, что скоро вообще лето. В МЧС региона предупреждают северян об ухудшении погоды утром и днем 3 мая.
- В отдельных районах области прогнозируется сильный снег, отложения мокрого снега, метель, - сообщили в ведомстве.
Напомним: в Мурманске со 2 мая начинаются белые ночи. Солнце не опустится за горизонт ниже, чем на 6 градусов. А апрель 2023 года побил рекорд по солнечным часам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru