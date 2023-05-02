Жителей Мурманской области предупреждают о майских снегопадах

В отдельных районах области прогнозируется сильный снег, отложения мокрого снега. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Весна в Мурманскую область не спешит, несмотря на то, что скоро вообще лето. В МЧС региона предупреждают северян об ухудшении погоды утром и днем 3 мая.

- В отдельных районах области прогнозируется сильный снег, отложения мокрого снега, метель, - сообщили в ведомстве.

Напомним: в Мурманске со 2 мая начинаются белые ночи. Солнце не опустится за горизонт ниже, чем на 6 градусов. А апрель 2023 года побил рекорд по солнечным часам.

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