В Мурманской области заключили под стражу 27-летнюю женщину, которая насмерть сбила подростка

Северянку, сбившую подростка и уехавшую с места ДТП, заключили под стражу. Фото: СКР по Мурманской области

27-летня жительница Печенги ближайшие два месяца проведет под стражей. Северянка села за руль пьяной и устроила смертельное ДТП.

- По версии следствия, ночью 29 апреля женщина, управляя Chevrolet Cruze, двигалась в районе 1519 километра автодороги Р-21 «Кола», грубо нарушила правила дорожного движения, выехала на полосу встречного движения и допустила наезд на несовершеннолетнего, двигающегося по обочине дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия подросток скончался на месте, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

В тот день 15-летний подросток вышел на пробежку. Когда он вовремя не вернулся домой, его мама забеспокоилась и позвонила в полицию. Сотрудники УГИБДД, выехавшие искать юношу, обнаружили его тело в кювете. Выяснилось, что северянка села за руль пьяной, когда она сбила подростка, то сначала просто уехала с места ДТП.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по пп. «а» и «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения с оставлением места происшествия). Расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры Печенгского района и исполняющего обязанности руководителя регионального Следственного управления СК России Алексея Коротких.

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