В гипермаркетах Мурманска за выходные поймали двух похитителей алкоголя

49-летнего безработного мурманчанина и 25-летнего местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие выходные в Мурманске задержали двух мужчин, которые пытались украсть алкоголь из гипермаркетов.

Первый сигнал поступил росгвардейцам из магазина на улице Радищева. Посетитель, взяв с полки бутылку с алкоголем, направился мимо касс в сторону выхода.

Аналогичный случай произошел в гипермаркете на проспекте Ленина.

- Молодой человек, находившийся в отделе со спиртным, взял с прилавка алкоголь и, спрятав его под куртку, решил незаметно скрыться с неоплаченным товаром, однако его остановили, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

49-летнего безработного мурманчанина и 25-летнего местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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