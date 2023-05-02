Два колледжа Мурманской области победили в грантовом конкурсе Минпросвещения

Победу одержали Мурманский педагогический колледж и Мурманский технологический колледж сервиса. Фото: gov-murman.ru

Два мурманских колледжа победили в грантовом конкурсе Минпросвещения России на развитие образовательных кластеров проекта «Профессионалитет». Как сообщил губернатор Андрей Чибис, победу одержали Мурманский педагогический колледж и Мурманский технологический колледж сервиса.

Так, благодаря гранту будет создан образовательный кластер в педагогической отрасли на базе Мурманского педагогического колледжа, Печенгского политехнического техникума, Северного колледжа физкультуры и спорта. В этом году направят почти 68 миллионов рублей на обновление материально-технической базы и учебной инфраструктуры учреждения.

- Кластер примет 143 абитуриента на востребованные специальности среднего профессионального образования. Всего в течение трех лет программа позволит подготовить без малого 500 специалистов для сферы образования Заполярья, - отметил глава региона.

Второй кластер - туристический - появится на базе Мурманского технологического колледжа сервиса. На его создание выделено 80 миллионов рублей, 70 из которых получены в рамках гранта. Кластер готов принять 210 студентов, а всего за три года планируется подготовить 630 специалистов.

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