В Кировске прощаются с погибшим на СВО Максимом Каретиным

36-летний северянин героически погиб 7 апреля. Фото: vk.com/tvoy_kirovsk

В Кировске 2 мая прощаются с участником спецоперации Максимом Каретиным, который встал на защиту страны в составе добровольческого отряда. 36-летний северянин героически погиб 7 апреля.

- Вечная память воину-герою! - отметили в администрации Кировска.

Напомним: в Полярных Зорях изготовили макет композиции участникам СВО. А в апреле памятник в честь военнослужащих-участников спецоперации, которые не вернулись с поля боя, - мемориал воинам-танкистам 200 ОМСБр Северного флота открыли в поселке Нижнее Луостари.

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