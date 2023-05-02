Замначальника управления Ленинского округа Мурманска ждет суд за взятку в виде кофемашины

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманске завершили расследование уголовного дела в отношении экс-замначальника управления Ленинского административного округа города, который получил взятку в виде кофемашины. Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, 6 февраля 2023 года бывший замруководителя узнал, что один из предпринимателей ведет торговлю без разрешения органа местного самоуправления и потребовал взятку, если бизнесмен хочет, чтобы его не привлекли к административной ответственности.

- Предприниматель сообщил об этом правоохранителям и в условиях оперативно-разыскных мероприятий передал чиновнику дорогостоящую бытовую технику, - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Евгений Ребров.

Мужчина вину признал полностью. На его недвижимость наложили арест на сумму более двух миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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