В Мурманске со 2 мая начинаются белые ночи

2 мая на широте города начинаются белые ночи. Фото: правительство МО

С приближением лета в Мурманске становится все светлее и светлее. Так, 2 мая на широте города начинаются белые ночи, во время которых Солнце не будет опускаться за горизонт ниже, чем на 6 градусов. Благодаря этому светлое время суток будет постоянно.

- Затем, 22 мая, в столицу Заполярья придет полярный день, который продлится два месяца. Солнце не будет заходить за горизонт до 22 июля, а позже наступит вторая серия белых ночей, - сообщает паблик «Погода в Мурманске».

Напомним: апрель 2023 года стал самым солнечным в истории Мурманска. Солнце светило даже чаще, чем летом.

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