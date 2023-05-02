Выплату заслуженным учителям в Мурманской области увеличат в 2 раза

Ежемесячная доплата заслуженным педагогам вырастет в 2 раза.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Мурманской области обновили пакет мер поддержки для педагогов.
- Выплата заслуженным учителям увеличена в 2 раза, они будут получать 20 тысяч рублей ежемесячно, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Также ряд выплат установили для молодых педагогов.
Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис анонсировал новые меры социальной поддержки для медработников. Так, в государственных организациях, которые оказывают помощь, не установленную ОМС, будут введены ежемесячные социальные выплаты.
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