Выплату заслуженным учителям в Мурманской области увеличат в 2 раза

Ежемесячная доплата заслуженным педагогам вырастет в 2 раза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области обновили пакет мер поддержки для педагогов.

- Выплата заслуженным учителям увеличена в 2 раза, они будут получать 20 тысяч рублей ежемесячно, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Также ряд выплат установили для молодых педагогов.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис анонсировал новые меры социальной поддержки для медработников. Так, в государственных организациях, которые оказывают помощь, не установленную ОМС, будут введены ежемесячные социальные выплаты.

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