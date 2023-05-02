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НовостиОбщество2 мая 2023 6:37

Переезжающим работать в Мурманскую область медработникам будут компенсировать аренду жилья в размере 25 тысяч рублей

Ставка будет единой для всех муниципалитетов
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Медработникам, которые устраиваются по дефицитным специальностям, компенсируют стоимость аренды жилья.

Медработникам, которые устраиваются по дефицитным специальностям, компенсируют стоимость аренды жилья.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В конце 2022 года Мурманская областная Дума поддержала инициативу губернатора о введении новой меры поддержки для переезжающих работать в регион медработников. Так, было решено компенсировать им стоимость аренды жилья.

В 2022 году эту меры трансформируют.

- Компенсация стоимости аренды жилья для устраивающихся на дефицитные специальности оставит 25 тысяч рублей, ставка будет едина на всей территории Мурманской области, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Ранее размер компенсации составлял 20 тысяч рублей в Мурманске и 15 тысяч - в остальных муниципалитетах.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис анонсировал новые меры социальной поддержки для медработников. Так, в государственных организациях, которые оказывают помощь, не установленную ОМС, будут введены ежемесячные социальные выплаты.

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