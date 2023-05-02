Переезжающим работать в Мурманскую область медработникам будут компенсировать аренду жилья в размере 25 тысяч рублей

Медработникам, которые устраиваются по дефицитным специальностям, компенсируют стоимость аренды жилья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В конце 2022 года Мурманская областная Дума поддержала инициативу губернатора о введении новой меры поддержки для переезжающих работать в регион медработников. Так, было решено компенсировать им стоимость аренды жилья.

В 2022 году эту меры трансформируют.

- Компенсация стоимости аренды жилья для устраивающихся на дефицитные специальности оставит 25 тысяч рублей, ставка будет едина на всей территории Мурманской области, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Ранее размер компенсации составлял 20 тысяч рублей в Мурманске и 15 тысяч - в остальных муниципалитетах.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис анонсировал новые меры социальной поддержки для медработников. Так, в государственных организациях, которые оказывают помощь, не установленную ОМС, будут введены ежемесячные социальные выплаты.

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