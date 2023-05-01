Жителей Кандалакши обеспокоил внешний вид памятника «Танк «Т-34»

Памятник обещали привести в порядок к 9 Мая. Фото: администрация Кандалакши

Жители Кандалакши обратили внимание на непрезентабельный вид «Танк «Т-34». И обратились к властям с просьбой привести его в порядок накануне 9 Мая.

- Памятный знак находится в стадии ремонта. После зимы обнаружилось, что штукатурка на постаменте местами была повреждена, поэтому было принято решение о проведении необходимого ремонта. Все работы будут завершены к 9 Мая, чтобы достойно встретить День Победы, - сообщил глава администрации муниципального образования Кандалакшский район Ярослав Шалагин.

Напомним: в Мурманске состоялась премьера документального фильма «Памятник. Часть вторая» Андрея Сычева, посвященного созданию мемориала воинам Полярной дивизии.

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