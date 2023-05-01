7 мая из-за пробега перекроют дорогу Заполярный – Сальмиярви

7 мая состоится легкоатлетический пробег в честь Дня Победы. Фото: администрация Мурманска

Водителей в Мурманской области предупреждают о перекрытии дороги Заполярный – Сальмиярви с 0 по 23 километры. Действовать оно будет 7 мая с 10.30 до 13.00.

- Причина - проведение 40-го традиционного легкоатлетического пробега Заполярный – Никель, посвященный Дню Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г., на территории Печенгского муниципального округа, - сообщили в минтрансе Мурманской области.

Напомним: администрация Мурманска предупреждает водителей о временных неудобствах, которые будут действовать на улице Магомета Гаджиева. Проезд будет закрыт у домов №№ 9, 12 сначала по одной половине дороги, затем у другой.

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