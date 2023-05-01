В Мурманской области выросло число северян, недовольных своей зарплатой

Число северян, недовольных своей зарплатой, выросло на 6%. Фото: Даниил ОПАРИН

В Мурманской области на 6% за год выросло число жителей, недовольных своей зарплатой. Уровень дохода устраивает только 33% опрошенных северян.

- Чаще прочих своей зарплатой удовлетворены представители профессиональных сфер «Безопасность» (35%), а также «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Информационные технологии» (по 30%). Доля тех, кого не устраивает текущая зарплата, наиболее высока в сферах «Медицина, фармацевтика» (84%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (80%) и «Юристы» (76%), - сообщает служба исследований hh.ru.

Напомним: самые высокие зарплаты в Мурманской области предлагают менеджерам, самые низкие -домашнему персоналу. Представители первой сферы могут заработать 85 097 рублей в месяц, второй - 34 033 рубля.

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