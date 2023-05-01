Из соображений безопасности в Мурманской области отменили первомайское шествие

Первомайское шествие в 2023 году не состоялось. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманске уже который год на 1 мая не проходит традиционное шествие. Ранее одной из причины были ковидные ограничения, сейчас же его отменили по соображениям безопасности.

- Исходя из сложившейся ситуации, в 2023 году Федерация независимых профсоюзов России выбрала основной формой проведения первомайских мероприятий встречи профактива с губернаторами регионов, заседания региональных трехсторонних комиссий и голосование за Резолюцию ФНПР. Первомайские акции профсоюзов России пройдут под девизом «Солидарность трудящихся – единство страны», - рассказали в Мурманском облсовпрофе.

Так, накануне Первомая состоялась встреча представителей профсоюзного актива с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, а на 5 мая запланирован образовательный семинар для председателей первичных профсоюзных организаций и профсоюзного актива.

Напомним: в Мурманске отменили авиапарад на День Победы. В городе состоится только традиционная часть парада.

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