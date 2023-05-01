20 мая в Мурманске официально откроют мотосезон

Мотосезон в Мурманске откроют 20 мая.
Фото: Яна АСТАХОВА
Байкеры Мурманска из клуба Murman Riders определились с датой открытия мотосезона - официальный старт ему дадут 20 мая.
На эту дату запланирован проезд колонны от улицы Ленинградской до памятника «Алеша». Сейчас в мотоклубе формируется список участников. Вечером того же дня состоится рок-вечеринка.
Напомним: водители показали состояние дороги на Териберке, которую размыли талые воды.
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