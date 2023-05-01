«Простите меня. Петь невозможно». Елена Ваенга перенесла три концерта в Мурманской области

Из-за болезни Елена Ваенга перенесла три концерта в Мурманской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В конце апреля в Мурманской области должны были состояться три концерта (16+) Елены Ваенги: 28 числа - в Апатитах, 29-го - в Мончегорске и 30-го - в Мурманске.

- Все они переносятся по причине болезни артистки. Даты переносов будут сообщены в ближайшее время! - говорится в официальной группе Ваенги в «ВКонтакте».

Сама певица прокомментировала отмену выступлений в одной из социальных сетей.

- Простите меня, пожалуйста, дорогие зрители. Я опять заболела. Петь невозможно... Через 3-4 дня мы поймем даты переноса. Надеюсь на понимание, - написала Елена Ваенга.

Напомним: 28 мая исполнится 85 лет со дня образования Мурманской области. К празднику запланирован концерт, а главным музыкальным подарком станет выступление группы «Любэ».

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