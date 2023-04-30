1 мая в Мурманской области ожидается снег

Весна в Мурманской области пока выдается холодной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Третий месяц календарной весны в Мурманской области начнется со снега.

- 1 мая наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления: местами пройдут осадки, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

Новая неделя обещает быть холодной: температура воздуха ночью составит от +2 до -3°, днем +4+9. Северянам советуют не убирать далеко теплую одежду.

Напомним: летом 2022 года в Мурманской области проходили съемки многосерийного фильма «Заполярный вальс», а 27 марта в самое рейтинговое время его премьера состоялась на телеканале «Россия-1».

Главная героиня - молодая врач, которая едет на Север, чтобы узнать тайну исчезновения своей матери, которое случилось 20 лет назад. Но в Заполярье она не только узнает, что ее волнует, но и находит свою любовь. Многосерийный фильм побил рекорды зрительского внимания в России.

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