В подвал жилого дома в Мурманске выкинули домашних крыс

Всего зооволонтеры поймали 5 крыс. Фото: vk.com/murmansk_rat_club

В Мурманске зооволонтеры спасли домашних крыс, которых владельцы выкинули в подвал жилого дома. Всего неравнодушные северяне поймали четырех самочек и одного самца, все животные молодые - около 2-3 месяцев от роду.

- У нас назначена запись в ветеринарную клинику, ратолог их осмотрит. Крысы простужены. Возможно, беременные, - сообщили в паблике «Крысы и крысоводы Мурманской области» (12+).

Напомним: в Карелии вблизи населенных пунктов выкинули собак-ветеранов ездового спорта.

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