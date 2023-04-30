4,7 тысячи человек приняли участие в субботнике в Мурманске

Мурманчане активно поучаствовали в субботнике. Фото: администрация Мурманск
29 апреля Мурманск присоединился к Всероссийскому субботнику.
- Более 4,7 тысячи человек вышли на общегородскую уборку, собрали 582 кубометра мусора собрали, 185 участков привели в порядок, - сообщил глава администрации Мурманск Юрий Сердечкин.
К акции присоединился и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Следующие уборки на улицах областного центра состоятся 13 и 21 мая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru