4,7 тысячи человек приняли участие в субботнике в Мурманске

Мурманчане активно поучаствовали в субботнике. Фото: администрация Мурманск

29 апреля Мурманск присоединился к Всероссийскому субботнику.

- Более 4,7 тысячи человек вышли на общегородскую уборку, собрали 582 кубометра мусора собрали, 185 участков привели в порядок, - сообщил глава администрации Мурманск Юрий Сердечкин.

К акции присоединился и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Следующие уборки на улицах областного центра состоятся 13 и 21 мая.

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