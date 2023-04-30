59-летняя жительница Апатитов перевела мошенникам 4 миллиона рублей

Северянка поверила в классическую схему обмана якобы со взломом счетов. Фото: Даниил ОПАРИН

59-летняя жительница Апатитов стала жертвой мошенников и отдала им сумму, которой бы хватило на покупку квартиры в центре Мурманска. Северянку обманули по классической схеме.

Под видом сотрудника банка женщине позвонил злоумышленник, который сообщил, что ее личный кабинет взломали. После ей позвонил незнакомец, представившийся полицейским.

- Он рассказал, что для расследования необходимо защитить деньги пенсионерки, выслал бланк заявления о совершенном в отношении женщины преступлении, а также пояснил, что кировчанка не должна разглашать данные предварительного следствия, после чего разговор с ним был прекращен, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

После общение с северянкой продолжили опять якобы сотрудники банка. Сначала ей сказали перевести на «безопасный» счет 950 тысяч рублей, затем объединить деньги со всех карт, после - взять кредиты. Так раз за разом женщина перечисляла мошенникам разные суммы, пока у нее не осталось 145 тысяч на карте.

- Операция на перевод этой суммы была отклонена, однако упрямая пенсионерка обналичила деньги через оператора отделения банка, а затем перевела на указанный мошенницей счет, - уточнили в МВД.

В общей сложности кировчанка отдала сотрудникам 4,12 миллиона рублей.

Мошенников еще не поймали.

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