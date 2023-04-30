В Мурманске пропал 11-летний мальчик

Максим Иванов пропал 29 апреля. Фото: vk.com/murmanspas51

Волонтеры поискового отряда «МурманСпас» сообщили об исчезновении в Мурманске 11-летнего мальчика.

29 апреля Максим Иванов ушел из дома на улице Николаева и не вернулся.

Приметы: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, русые волосы. На момент исчезновения был одет в бордовую куртку, серые спортивные штаны с белыми полосками по бокам, черную толстовку, серую рубашку.

Всех, кто может помочь в поисках Максима, просят позвонить в полицию или в «МурманСпас» 8-911-311-70-20.

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