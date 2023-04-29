Среднедушевой доход в Мурманской области - 57009 рублей, средняя зарплата - 87089

Согласно официальным данным, в Мурманской области растут доходы населения. Фото: Даниил ОПАРИН

Во время ежегодного отчета губернатора Мурманской области перед облдумой в презентации отразили данные о финансовом благополучии северян.

Так, среднедушевой доход жителей региона составляет 57009 рублей, что на 11,4% больше, чем в 2021 году. По этому показателю Кольское Заполярье занимает 11-е место в стране. Средняя заработная плата за четыре года выросла до 87089 рублей, это восьмое место в РФ. За 2022 год прирост номинальной среднемесячной начисленной зарплаты составил 13,6%.

Рост трудоспособного населения в сравнении с 2021 годом в Мурманской области зафиксирован на уровне 4 тысяч рублей. Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2022 года отмечен на уровне 0,8%.

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