Юрий Сердечкин: Проблемы на улице Подгорной в Мурманске возникают из-за отсутствия ливневок

Асфальт на улице Подгорной каждую весну страдает из-за талых вод. Фото: администрация Мурманска

Улица Подгорная в Мурманске является одной из самых проблемных в городе по части асфальта. Каждую весну он буквально тает вместе со снегом, и это даже не оборот речи.

- На Подгорной остался не сделан только один сегмент, это один самых сложных участков, потому что там нет ливневки и асфальт размывается. Ремонтировать бесполезно, весной талые воды размоют. Поэтому летом 2023 года сделаем там дренаж, а в 2024 году капитально отремонтируем участок от улицы Фестивальной до рыбного порта, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: в Мурманской области продолжают обновлять дороги. За четыре года отремонтировали 4600 квадратных метров асфальта. Планируется реконструкция подъезда к Териберке с 10 по 20 километры и капитальный ремонт с 20 по 35 километры.

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