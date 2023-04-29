В Мурманской области точность диагнозов скорой помощи составляет 98%

За год сотрудники скорой помощи помогли 190 тысячам северян.
Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
Минздрав Мурманской области в День работника скорой медицинской помощи рассказал, как работает региональная станция. Так, точность диагнозов, которые ставят в скорой помощи, составляет 98%.
- За 2022 год на региональную станцию поступило около 230 тысячи обращений. Сотрудники скорых выполнили более 185 тысяч выездов и оказали помощь более 190 тысячам человек. За минувший год бригады успешно провели 44 реанимации и тромболитическую терапию 64 пациентам, - уточнили в минздраве.
В этом гому со дня образования скорой помощи в Заполярье исполняется 95 лет. Когда она только появилась, в ней насчитывалось всего 8 сотрудников.
Напомним: в Мурманскую область поставили девять новых машин скорой помощи. Автомобили будут работать в Мурманске, Коле, Териберке и Кандалакше.
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