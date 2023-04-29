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НовостиОбщество29 апреля 2023 14:52

В Мурманской области точность диагнозов скорой помощи составляет 98%

В 2022 году скорую помощь в Заполярье вызывали 230 тысяч раз
Ника СВЕТЛОВА
За год сотрудники скорой помощи помогли 190 тысячам северян.

За год сотрудники скорой помощи помогли 190 тысячам северян.

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Минздрав Мурманской области в День работника скорой медицинской помощи рассказал, как работает региональная станция. Так, точность диагнозов, которые ставят в скорой помощи, составляет 98%.

- За 2022 год на региональную станцию поступило около 230 тысячи обращений. Сотрудники скорых выполнили более 185 тысяч выездов и оказали помощь более 190 тысячам человек. За минувший год бригады успешно провели 44 реанимации и тромболитическую терапию 64 пациентам, - уточнили в минздраве.

В этом гому со дня образования скорой помощи в Заполярье исполняется 95 лет. Когда она только появилась, в ней насчитывалось всего 8 сотрудников.

Напомним: в Мурманскую область поставили девять новых машин скорой помощи. Автомобили будут работать в Мурманске, Коле, Териберке и Кандалакше.

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