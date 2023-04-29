Снятый в Мурманской области сериал «Заполярный вальс» стал рекордсменом по просмотрам

Сериал "Заполярный вальс" снимали в Мурманской области в 2022 году. Фото: vk.com/nordfilm51

Летом 2023 года в Мурманской области проходили съемки многосерийного фильма «Заполярный вальс», а 27 марта в самое рейтинговое время его премьера состоялась на телеканале «Россия-1».

Главная героиня - молодая врач, которая едет на Север, чтобы узнать тайну исчезновения своей матери, которое случилось 20 лет назад. Но в Заполярье она не только узнает, что ее волнует, но и находит свою любовь.

Многосерийный фильм побил рекорды зрительского внимания в России.

- Доля просмотров сериала «Заполярный вальс» в дни показа не опускалась ниже 20 %, а в пиковые моменты была больше 26%. Это значит, что каждый четвертый зритель России смотрел фильм, - сообщили в минкульте Мурманской области.

К слову, в фильме приняли участие и сами северяне. Они сыграли как в массовке, так и были на ролях второго плана. Съемки на Кольском полуострове проходили летом, поэтому солнце внесло свои коррективы в процесс. Авторам сериала приходилось идти на уловки, чтобы показать разницу между дневными и ночными сценами. А в тех эпизодах, которые доснимались в Москве, высвечивать съемочную площадку таким образом, чтобы создавалось впечатление, что за окном – белая ночь.

- В этой ленте все удачно сложилось. Мы соединили детектив, медицинский процедурал, классическую мелодраму и арктическую экзотику. И эти пропорции оказались очень точными. А характеры наши сценаристы писали с настоящих жителей севера: сильных, честных и решительных. И с образом главной героини мы угадали – отметила создатель сериала, генеральный директор компании «Гамма» Галина Лифанова.

Напомним: в Мурманске состоялась премьера документального фильма «Памятник. Часть вторая» Андрея Сычева, посвященного созданию мемориала воинам Полярной дивизии.

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