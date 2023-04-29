Судно «Капитан Бачурихин» потеряло ход в Кольском заливе

Потерявшее ход судно доставили в порт Мурманск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 28 апреля на выходе в Кольский залив потеряло ход судно «Капитан Бачурихин» с девятью членами экипажа на борту.

Спустя менее чем два часа, как стало известно об инциденте, к судну подошел спасательный буксир «Микула», который доставил его в порт Мурманск.

- «Капитан Бачурихин» потерял ход из-за поломки рулевого устройства, - сообщили в Северном экспедиционном отряде аварийно-спасательных работ.

Жизни членов экипажа ничего не угрожает.

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