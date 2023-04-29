В Мурманске заработал прокат самокатов

Прокат самокатов будет действовать в Мурманске уже второй год. Фото: правительство Мурманской области

С 29 апреля в Мурманске открылся сезон проката самокатов.

- Всего к 1 мая в столице Кольского Заполярья будут установлены 22 физические и еще 20 виртуальных станций проката, что позволит значительно увеличить мобильность сервиса, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Напомним: прокат самокатов в Заполярье появился в 2022 году. А вот велопрокат - раньше, его распространяют на все округа Мурманска.

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