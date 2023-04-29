Губернатор Мурманской области присоединился к Всероссийскому субботнику

29 апреля Мурманск присоединился к Всероссийскому субботнику. Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 апреля Мурманск присоединился к Всероссийскому субботнику. Первая уборка должна была пройти еще 22 числа, но тогда ей помешал снегопад. К акции присоединился и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Помог привести в порядок аллею имени Полярной дивизии. В эти выходные нам повезло и обошлось без весеннего снега. Хотя на дорожках его по-прежнему много. Спасибо всем, кто вышел сегодня помогать! - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Следующие уборки на улицах областного центра состоятся 13 и 21 мая.

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