Циклон принес в Мурманскую область снегопад

Зима пока не хочет уходить из Мурманской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конец апреля жителей Мурманской области погодой не порадует. Циклон принес в регион сильный снег.

Первым его встретил юг Кольского полуострова, постепенно осадки будут продвигаться на север и дойдут до Мурманска вечером 29 апреля.

Также на выходных, 29 и 30 апреля, в Заполярье усилится ветер.

- Он будет сильным восточным, почти по всей территории области порывы могут достичь 20 м/с, на побережье Мурмана и в горах до 25-30 м/с. Усилится утром и сохранится сильным до конца суток субботы. В плане перекрытия дорог под угрозой только Серебрянка, но существующий снег ветер не поднимет, он под приличной инсоляционной ледяной коркой, а свежевыпавшего может быть маловато для образования переметов. Однако сила ветра может это исправить, собрав свежевыпавший снег со всей тундры, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Напомним: В Мурманской области ввели ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море. Оно распространяется на Териберку и Ура-Губу.

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