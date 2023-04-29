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НовостиОбщество29 апреля 2023 12:58

Циклон принес в Мурманскую область снегопад

Особенно сильным он будет на юге полуострова
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Зима пока не хочет уходить из Мурманской области.

Зима пока не хочет уходить из Мурманской области.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конец апреля жителей Мурманской области погодой не порадует. Циклон принес в регион сильный снег.

Первым его встретил юг Кольского полуострова, постепенно осадки будут продвигаться на север и дойдут до Мурманска вечером 29 апреля.

Также на выходных, 29 и 30 апреля, в Заполярье усилится ветер.

- Он будет сильным восточным, почти по всей территории области порывы могут достичь 20 м/с, на побережье Мурмана и в горах до 25-30 м/с. Усилится утром и сохранится сильным до конца суток субботы. В плане перекрытия дорог под угрозой только Серебрянка, но существующий снег ветер не поднимет, он под приличной инсоляционной ледяной коркой, а свежевыпавшего может быть маловато для образования переметов. Однако сила ветра может это исправить, собрав свежевыпавший снег со всей тундры, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Напомним: В Мурманской области ввели ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море. Оно распространяется на Териберку и Ура-Губу.

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