После гибели 14-летнего подростка из-за пьяной женщины за рулем Chevrolet на трассе «Кола» возбудили уголовное дело

Тело подростка нашли на обочине. Фото: СКР по Мурманской области

Ночью 29 апреля на 1519 километре федеральной трассе «Кола» произошла смертельная авария: 27-летняя водитель Chevrolet сбила 15-летнего подростка, который вышел на пробежку. После этого северянка ехала с места ДТП.

- По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, сопряженных с оставлением места происшествия, повлекшего по неосторожности смерть человека). В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Ход расследования находится у и.о. руководителя регионального СКР Алексея Коротких.

Освидетельствование водителя показало, что женщина села за руль пьяной - у нее зафиксировали 0,7 мг/л выдыхаемого воздуха.

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