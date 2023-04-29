В Заполярном 15-летнего подростка насмерть сбили во время пробежки

Пьяная 27-летняя водитель сбила подростка, который вышел на пробежку. Фото: Артем КИЛЬКИН

На 1518 километре федеральной трассы «Кола» произошло смертельное ДТП. 15-летний подросток совершал пробежку по обочине дороги, когда на него наехала Chevrolet. 27-летняя женщина-водитель скрылась с мести.

Когда уже к ночи подросток не вернулся домой, забеспокоилась его мама, которая обратилась в полицию.

- Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно выехали для обследования проезжей части дороги. Проезжая мимо 1518 километра на обочине дороги они обнаружили обломки и детали автомобиля. Обследовав данную территорию, сотрудники полиции обнаружили в кювете тело 14-летнего подростка, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Позже водитель вернулась на место аварии и сообщила, что ехала со стороны Печенги в сторону Заозерска. Освидетельствование показало, что женщина села за руль пьяной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru