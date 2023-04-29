В консульстве РФ в Непале прокомментировали нападение носорога на туриста из Мурманской области

В дипмиссии отметили, что инцидента с носорогом не было. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

28 апреля в сети появилась информация об исчезновении в Непале туриста из Мурманской области, а также видео, предположительно снятое на его телефон.

Как говорилось в сообщении, 42-летний северянин отправился с группой в национальный парк, где на него напал носорог. Последние кадры, которые успел сделать мужчина до того, как перестал выходить на связь, были как раз с этим животным, от которого турист после убегал, забыв выключить видеосъемку.

В посольстве РФ в Непале прокомментировали происшествие.

- Россиянин найден, он жив и невредим, связался с родственниками. Инцидента с носорогом не было,- пояснили в посольстве.

В сети предполагают, что это была неуместная шутка со стороны жителя Мурманской области, но в дипмиссии отмечают, что обращение об исчезновении человека поступило от другого туриста, который забеспокоился, что один из участников группы пропал.

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