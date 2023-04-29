НЛО, дрон или...? Жителей Апатитов напугал красный светящийся объект в небе

В небе над Апатитами заметили странные красные огни. Фото: vk.com/pdsh51

Вечером 28 апреля жители Апатитов наблюдали в небе красный светящийся объект.

- Я тоже видела, как летел по горизонтали, красное большое такое пятно, от дороги домов по Бредова №29 и №36 к девятиэтажке Бредова,30. Хотела тоже заснять, но под рукой не было телефона. Скрылся за девятиэтажку, а потом исчез, - написала в паблике «Подслушано Апатиты» (18+) Анжелика Айгунова.

- С земли запущены, как салют, с места, где было зарево красное (район гор). Но это точно не салют. Резко взмыло в небо, а потом плавно плыло. Было несколько объектов, - отметила в сообществе Елена Борисовна.

Апатитчане предполагают, что это мог быть беспилотник, ракетница или даже НЛО.

Напомним: в марте жителей Мурманска также напугали движущиеся огни в небе. Оказалось, что появились из-за запуска учеными зондирующей ракеты.

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