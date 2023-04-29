В Мурманске приступили к сносу торгового центра «Семеновский»

Торговый центр у Семеновского озера уже начали сносить. Фото: Юлия Крюкова/vk.com/murmansk_dtp

Продуктово-вещевой рынок ТК «Семеновский» у парка «Сказка» называют самым старым торговым центром в Мурманске. 28 февраля 2021 года в нем случился пожар, площадь распространения составила порядка 150 квадратных метров.

После этого торговый центр пустовал. Спустя год после пожара стало известно, что здание снесут, чтобы на его месте построить новый.

К воплощению плана приступили весной 2023 года. Сейчас на месте уже работает спецтехника.

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