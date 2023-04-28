В «МегаФон Облаке» появился защищенный инструмент для переноса виртуальной инфраструктуры

Новый инструмент в «МегаФон Облаке» автоматизирует 95% рутинных операций. Фото: Shutterstock

МегаФон первым предложил своим корпоративным клиентам отечественный продукт на базе инструментов кроссплатформенной миграции MIND Software. Теперь в «МегаФон Облаке» доступен полностью автоматизированный, универсальный и защищенный инструмент для переноса виртуальной инфраструктуры.

Функциональность решения упрощает процессы миграции с одной инфраструктуры на другую, в том числе с физических серверов и зарубежных облачных платформ. Перенос виртуальных серверов возможен между иностранными и отечественными системами виртуализации в любых сочетаниях. Технологии, на базе которых построено решение, поддерживают операционные системы Windows и Linux.

Новый инструмент в «МегаФон Облаке» автоматизирует 95% рутинных операций, делая процесс миграции простым и абсолютно предсказуемым по времени независимо от того, между какими платформами осуществляется перенос данных. При этом инфраструктура переносимого сервиса продолжает работать без изменений на протяжении всех этапов миграции.

- Уход с российского рынка крупных зарубежных IaaS- и PaaS-провайдеров только усилил спрос на импортонезависимые аналоги и инструменты, с помощью которых можно оперативно перенести IT-инфраструктуру на альтернативную платформу. В партнерстве с компанией MIND Software мы предоставляем клиентам индивидуальные сценарии миграции, что позволяет решить даже самые сложные задачи, — говорит Александр Осипов, директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона.

- Наш основной продукт – это инструмент кроссплатформенной миграции виртуальной инфраструктуры, который помогает всем российским компаниям легко производить замену решений по виртуализации одних поставщиков на других. Мы высоко ценим сотрудничество с МегаФоном и уверены, что совместно поможем как можно большему числу организаций в стране быстро начать использовать отечественные платформенные решения в своих ИТ-ландшафтах, — поясняет Антон Груздев, технический директор MIND Software.

Решение подходит как крупным заказчикам, так и представителям малого и среднего бизнеса, для которых актуально использование гибридных моделей при миграции между различными облачными сервисами.

«МегаФон Облако» аттестовано в соответствии с ФЗ-152 и ФЗ-187, а также ГОСТ 57580. В нем можно размещать государственные информационные системы, в том числе попадающие под категории критической информационной инфраструктуры, а также информационные системы финансового сектора. Решение MIND Software также находится в Реестре российского программного обеспечения.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с YOTA. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

MIND Software — отечественный разработчик программного обеспечения, основанный в 2021 году. Коллектив инженеров и экспертов с большим опытом работы в крупнейших российских и международных проектах развивает семейство технологий кроссплатформенной мобильности IT-сервисов. Среди партнеров и клиентов лидеры российского IT-рынка: дистрибуторы, интеграторы, разработчики операционных систем и систем виртуализации.

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