В Мурманской области ввели ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море

В Мурманской области прогнозируется усиление ветра. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманской области прогнозируется усиление ветра, непогода ожидается 29 апреля.

Из-за нее в регионе вводят ограничение на выход маломерных судов.

- Оно будет действовать с 00.00 29 апреля до 24.00 1 мая на территории Териберки и Ура-Губа, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске отменили авиапарад на День Победы. В городе состоится только традиционная часть парада.

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