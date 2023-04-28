В Мурманске отменили авиапарад на День Победы

9 Мая не во всех городах России в целях безопасности состоится Парад Победы.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
9 Мая не во всех городах России в целях безопасности состоится Парад Победы. В Мурманске традиционная часть в виде шествия людей и техники по проспекту Ленина.
Но, как отметили в пресс-службе Северного флота, авиапарада на это 9 Мая не будет.
Напомним: репетиции Парада Победы состоятся 3 и 5 мая. На это время, а также 9 Мая в центре Мурманска будет перекрыто движение.
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