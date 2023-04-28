МЧС по Мурманской области предупреждает северян об усилении ветра

МЧС по Мурманской области предупреждает северян о непогоде на выходных.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
МЧС по Мурманской области предупреждает северян о непогоде на выходных.
- По данным Мурманского УГМС, утром и днем 29 апреля ожидается усиление юго-восточного, восточного ветра. Сохранится до конца суток, - уточнили в ведомстве.
Напомним: 29 апреля Мурманск присоединится к Всероссийскому субботнику.
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