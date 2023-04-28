Патриарх Кирилл одобрил концепт будущего храма в Мурманске

На этой неделе состоялась встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и Патриарха Кирилла. Фото: Правительство Мурманской области

На этой неделе состоялась встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и Патриарха Кирилла. Глава региона передал подарки от жен военнослужащих, которые были сделаны специально для него, в том числе свечи, мед, картину с заполярным пейзажем.

— Также вернулись к теме строительства храма в Мурманске. Патриарх Кирилл одобрил концепт, который представила ему Мурманская епархия. И теперь начнется детальная разработка проекта. В очередной раз выражаю большую благодарность Святейшему Патриарху за внимание к нашему региону, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: в декабре 2022 года стало известно, что глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин подписал постановление о выдаче Мурманской епархии разрешения условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства. Сейчас стали известны детали будущего строительства: в центре столицы Заполярья на проспекте Ленина появится храм в честь князя Александра Невского.

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