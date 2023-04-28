В Непале после атаки носорога пропал турист из Мурманска

42-летний турист из Мурманска пропал в Непале после атаки носорога. Фото: Алексей БУЛАТОВ

42-летний турист из Мурманска пропал в Непале после атаки носорога. События произошли в национальном парке вблизи города Покхар.

- Сегодня [28 апреля] утром он отправился в поход с туристической группой. После исчезновения Дениса его друг обратился в российское консульство. В поисках мужчины помогают местные спасатели, - сообщает Telegram-канал SHOT.

В сети распространяется видео, сделанное, предположительно на телефон россиянина, на которым можно увидеть, что сначала он снимает носорога, а после убегает от него.

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