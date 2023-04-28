Игорь Морарь встретился с генеральным консулом КНР в Санкт-Петербурге госпожой Ван Вэньли

В Мурманск прибыла китайская делегация во главе с генеральным консулом КНР в Санкт-Петербурге госпожой Ван Вэньли. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманск прибыла китайская делегация во главе с генеральным консулом КНР в Санкт-Петербурге госпожой Ван Вэньли. Ее участники встретились с главой Мурманска Игорем Морарем.

- Мы крайне заинтересованы в развитии сотрудничества во всех сферах – экономика, спорт, культура. Попытки предпринимались и ранее – после посещения мурманской делегацией Харбина в январе 2020 года на базе гимназии №8 должен был появиться «Класс Конфуция» для изучения китайского языка и культуры. К сожалению, планы нарушила пандемия. Надеюсь, что договоренности, достигнутые в ходе встречи, превратятся в реализованные проекты, а наше сотрудничество с КНР будет взаимовыгодным и продуктивным, - отметил Игорь Морарь.

Напомним: губернатор Андрей Чибис провел рабочую встречу с генеральным консулом Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге госпожой Ван Вэньли. В частности, стороны отметили, что многие важные моменты поднимались на встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента Владимира Путина.

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