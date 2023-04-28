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НовостиОбщество28 апреля 2023 8:13

В Мурманской области выросли цены на овощи и соль

Дешевле стало молоко
Ника СВЕТЛОВА
Мурманскстат опубликовал еженедельные данные об изменении цен на социально значимые товары первой необходимости.

Мурманскстат опубликовал еженедельные данные об изменении цен на социально значимые товары первой необходимости.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Мурманскстат опубликовал еженедельные данные об изменении цен на социально значимые товары первой необходимости.

Так, дешевле стали только три продукта: гречневая крупа (на 1,7%), свежая белокочанная капуста (на 0,9), молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,6%).

- Наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук (на 7,4%), морковь (на 1,6), пищевую поваренную соль (на 1,1), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,7%), - отметили в Мурманскстате.

Напомним: частные дома в Мурманской области подорожали на 14%. Средняя стоимость дома в Заполярье составляет 9,4 миллиона рублей.

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