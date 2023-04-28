В Мурманской области выросли цены на овощи и соль

Мурманскстат опубликовал еженедельные данные об изменении цен на социально значимые товары первой необходимости. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мурманскстат опубликовал еженедельные данные об изменении цен на социально значимые товары первой необходимости.

Так, дешевле стали только три продукта: гречневая крупа (на 1,7%), свежая белокочанная капуста (на 0,9), молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,6%).

- Наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук (на 7,4%), морковь (на 1,6), пищевую поваренную соль (на 1,1), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,7%), - отметили в Мурманскстате.

Напомним: частные дома в Мурманской области подорожали на 14%. Средняя стоимость дома в Заполярье составляет 9,4 миллиона рублей.

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