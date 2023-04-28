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НовостиПолитика28 апреля 2023 8:10

Ирина Андреева стала председателем комиссии Совета депутатов Мурманска по социальной политике

Ее кандидатуру поддержали 22 депутата
Ника СВЕТЛОВА
27 апреля сна заседании Совета депутатов Мурманска выбрали главу комитета по социальной политике. Фото: личный архив

27 апреля сна заседании Совета депутатов Мурманска выбрали главу комитета по социальной политике. Фото: личный архив

27 апреля сна заседании Совета депутатов Мурманска выбрали главу комитета по социальной политике. 22 депутата поддержали кандидатуру Ирину Андреевой.

- Вы знаете: я хорошо знаю сферу спорта, но при этом тесно пересекалась с реализацией целевых программ по образованию, культуре и социальной поддержке горожан, - отметила Ирина Андреева.

Она сообщила, что обещает старательно и честно исполнять свои обязанности.

Напомним: 27 апреля состоялось 46-е заседание Совета депутатов Мурманска, на котором глава города Игорь Морарь и глава администрации Юрий Сердечкин представили отчеты о работе за 2022 год.

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