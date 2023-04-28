Ирина Андреева стала председателем комиссии Совета депутатов Мурманска по социальной политике

27 апреля сна заседании Совета депутатов Мурманска выбрали главу комитета по социальной политике. Фото: личный архив

27 апреля сна заседании Совета депутатов Мурманска выбрали главу комитета по социальной политике. 22 депутата поддержали кандидатуру Ирину Андреевой.

- Вы знаете: я хорошо знаю сферу спорта, но при этом тесно пересекалась с реализацией целевых программ по образованию, культуре и социальной поддержке горожан, - отметила Ирина Андреева.

Она сообщила, что обещает старательно и честно исполнять свои обязанности.

Напомним: 27 апреля состоялось 46-е заседание Совета депутатов Мурманска, на котором глава города Игорь Морарь и глава администрации Юрий Сердечкин представили отчеты о работе за 2022 год.

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