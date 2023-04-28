На улице Гаджиева в Мурманске две недели будут ограничивать движение

Проезд будет закрыт у домов №№ 9, 12 сначала по одной половине дороги, затем у другой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Администрация Мурманска предупреждает водителей о временных неудобствах, которые будут действовать на улице Магомета Гаджиева. Проезд будет закрыт у домов №№ 9, 12 сначала по одной половине дороги, затем у другой.

- В западном направлении дорога будет перекрыта у дома №12 с 8.00 7 июня до 20.00 19 июня, в восточном направлении у дома №9 с 8.00 20 июня до 20.00 30 июня, - сообщили в администрации города.

Напомним: дороги к дачным участкам в Мурманской области предложили передать на баланс государству или муниципалитетам.

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