В Мурманской области успешно применяют корпоративные программы сохранения здоровья

Выгода таких программ очевидна для всех участников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Здоровье - самое ценное, что есть в жизни каждого человека. Без здоровья не нужны ни деньги, ни другие материальные блага. Но большинство из нас погружаются в работу настолько глубоко, что совершенно забывают об этом. А ведь значительную часть своей жизни мы находимся на работе - среднестатистический сотрудник проводит на рабочем месте по 8 часов в день.

В 2019 году Минздрав обнародовал «Корпоративные модельные программы «Укрепление здоровья работающих», которые являются инвестиционным проектом по улучшению здоровья и благополучия людей трудоспособного возраста.

Не вызывает сомнений, что в долгосрочной перспективе компании, внедряющие корпоративные программы укрепления здоровья работников, станут более устойчивыми и эффективными.

Выгода таких программ очевидна для всех участников.

Для работника это улучшение здоровья, повышение качества жизни и благосостояния вследствие сокращения дней нетрудоспособности, удовлетворенность условиями труда и работой в целом, отказ от вредных привычек, снижение вредного воздействия стресса.

Для работодателя - улучшение производительности труда, сокращение дней нетрудоспособности и снижение затрат, связанных с профессиональными рисками, снижение количества прогулов, улучшение корпоративного имиджа и увеличение шансов на реализацию стратегии компании, снижение текучести кадров, уменьшение расходов на медицинское страхование, экономическая эффективность.

Для государства - снижение уровня заболеваемости и смертности, улучшение производительности труда.

- На сегодняшний день в нашем регионе на базе 39 организаций, учреждений и предприятий реализуется 50 корпоративных программ по поддержке здорового образа жизни на рабочих местах. В них входят мероприятия, направленные на психологическое благополучие сотрудников, стимулирование работников к занятиям физической культурой, отказ от употребления табака и алкоголя, приверженность здоровому питанию и другие, - рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики предлагает руководителям и другим заинтересованным лицам ознакомиться с библиотекой корпоративных программ, перечнем возможных мероприятий по реализации корпоративных программ и примерами лучших практик нашего региона, находящихся на портале Здоровый регион 51, а также окажет помощь в создании вашей корпоративной программы, которая позволит сохранить и укрепить здоровье сотрудников вашего трудового коллектива.

- Руководитель должен быть заинтересован, чтобы его сотрудники были здоровы и благополучны, ведь только здоровый коллектив может достигнуть высоких результатов и успешно решить все поставленные задачи, – подытожил специалист.

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