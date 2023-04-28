Андрей Чибис встретился с Генеральным консулом КНР в Санкт-Петербурге госпожой Ван Вэньли

Заполярье и КНР будут сотрудничать в развитии и защите Севморпути, промышленности, науке, сфере обучения кадров, туризме. Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис провел рабочую встречу с генеральным консулом Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге госпожой Ван Вэньли. В частности, стороны отметили, что многие важные моменты поднимались на встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента Владимира Путина.

- Мурманская область – уникальный регион с точки зрения географии, с удобным выходом в море, здесь незамерзающий порт и динамично развивается транспортный узел. Регион производит высококачественную рыбную продукцию, морепродукцию. Уже сейчас китайский потребитель оценил мурманского краба, он очень популярен. Кроме того, муниципалитеты Мурманской области и наши провинции также имеют большие перспективы взаимодействия. Мы будем работать над укреплением отношений, - отметила Ван Вэньли.

Заполярье и КНР будут сотрудничать в развитии и защите Севморпути, промышленности, науке, сфере обучения кадров, туризме.

- Мы рассчитываем, что с учетом снятия ограничений, взаимодействие в этой части будет расти. Необходимо исключить нелегальный сектор услуг, вместе мы обсудим возможности, чтобы гости из Китая могли увидеть не только северное сияние, но и оценить другие интересные предложения наших туроператоров, активный отдых, - добавил Андрей Чибис.

Напомним, что политтехнолог Марат Баширов высказался о встрече Андрея Чибиса и Ван Вэньли: Сотрудничество на уровне регионов - признак по-настоящему высокого уровня отношений государств.

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