Китай занял четвертое место в рейтинге стран-торговых партнеров Мурманской области

Глава Заполярья отметил тесное сотрудничество Кольского Заполярья и КНР. Фото: Правительство Мурманской области

На этой неделе состоялась встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и Генерального консула Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге госпожой Ван Вэньли.

Глава Заполярья отметил тесное сотрудничество Кольского Заполярья и КНР.

- Китай – один из основных внешнеторговых партнеров Мурманской области. По итогам 2022 года он занимает 4 место среди стран-торговых партнеров региона. За последние 4 года экспорт вырос в 2,4 раза, и эта динамика продолжается. Новые китайские рынки открываются для наших компаний, включая производителей крабов. Основу экспорта составляют крупные международные игроки – производители железорудного концентрата, никеля, рыбы и морепродуктов. Импортируются плавучие конструкции, химические продукты, текстильные материалы технического назначения, металлы, оборудование, электрические машины и инструменты, – отметил Андрей Чибис.

Встречу губернатора с Ван Вэньли оценил политтехнолог Марат Баширов. Он увидел яркие посылы в том, как прошел разговор сторон.

Напомним: в Мурманске состоялось подписание меморандума о взаимопонимании и развитии сотрудничества в правоохранительной сфере на море между Россией и Китаем.

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