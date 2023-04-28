В Мурманске главного инженера будут судить из-за махинаций с электроснабжением больницы

Свою вину северянин не признает.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Мурманске ждет суд бывшего технического директора – главного инженера, которого обвиняют в коммерческом подкупе.
- В апреле 2022 года он получил от представителя другой коммерческой организации200 000 рублей за способствование в подключении электропитания в одном из медицинских учреждений города в нарушение установленного законодательством порядка, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.
Свою вину северянин не признает.
Напомним: в Мурманской области эксперт в сфере строительства попался на взятке в 15 тысяч рублей. За эти деньги он должен был быстрее выдать положительное заключение госэкспертизы.
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