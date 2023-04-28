Турпоток в Мурманской области в 2022 году вырос до 535 тысяч человек в год

В Мурманской области растет туристический поток. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Мурманской области растет туристический поток. Так, в 2022 году на Кольский полуостров приехало 535 тысяч туристов.

Для сравнения, в 2021 году зафиксировали 486 тысяч гостей, а в 2016-м - 330 тысяч человек. За три последних года регион посетило 1,3 миллиона человек. Об этом стало известно из презентации во время ежегодного отчета губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в облдуме.

Напомним: в Мурманской области выделили на поддержку туризма 27 миллионов рублей. В том числе 4 миллиона потратят на развитие приключенческого туризма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru